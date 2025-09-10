أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أن مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، التي ألقاها نيابةً عنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تجسّد النهج الراسخ للدولة في ترسيخ مبادئ الشريعة وإعلاء قيم العدل والشورى وخدمة الحرمين الشريفين.

وأشار إلى أن الكلمة الملكية عكست قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على التنويع وجذب الاستثمارات العالمية، وما تحقق من إنجازات نوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعات العسكرية، وتطوير قطاع الإسكان، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص للمواطنين.

وأضاف أن الكلمة حملت رسائل واضحة في السياسة الخارجية، تؤكد الموقف السعودي الثابت في نصرة القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها دعم الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في أرضه، إلى جانب تعزيز علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح الأمير سلمان بن سلطان أن ما ورد في الكلمة من إشادة بدور مجلس الشورى يعكس مكانته المحورية في تطوير الأنظمة والتشريعات، مشيراً إلى أن منطقة المدينة المنورة ماضية في ترجمة توجهات القيادة إلى مشاريع تنموية شاملة تعزز مكانة المملكة وتلبي تطلعات المواطن والمقيم والزائر.

واختتم بسؤال المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.