انطلاق أعمال الجناح السعودي المشارك في معرض DSEI 2025 بالمملكة المتحدة

انطلقت اليوم، في عاصمة المملكة المتحدة «لندن» أعمال الجناح السعودي المشارك في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI2025) الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر الجاري بمشاركة عدد من الجهات من القطاعين العام والخاص، حيث يضم المعرض عددًا من روّاد الصناعات العسكرية والأمنية من مختلف أنحاء العالم، ليتيح منصة لتعزيز العلاقات، وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التقنيات في مجالات الصناعات العسكرية.

وافتتح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي الجناح السعودي، بحضور نائب وزير الحرس الوطني الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداوود، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، و رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة بندر بن سلمان السديري، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين للشركات الوطنية المشاركة، وكبار المسؤولين العسكريين والخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم، وخلال جولة الافتتاح، اطلع أصحاب المعالي والسعادة على أحدث المنتجات الوطنية، والقدرات الصناعية العسكرية، والتقنيات المتقدمة المقدمة.

وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن مشاركة المملكة في معرض (DSEI2025) تأتي في إطار تعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا رائدًا في الصناعات العسكرية، وتفعيل الشراكات الدولية لتمكين القطاع، واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتوطين أكثر من 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، مؤكدًا أن الجناح السعودي يشكل منصة إستراتيجية لعرض ما حققته الشركات الوطنية من تقدم في تطوير منتجات وتقنيات دفاعية مبتكرة، ويكشف عن التزام المملكة بتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على الدور المتنامي للمملكة العربية السعودية في قطاع الصناعات العسكرية، وحرص الهيئة العامة للصناعات العسكرية على دعم وتمكين الشركات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها على الساحة الدولية، بما يخدم أهداف الأمن الوطني والتنمية الاقتصادية المستدامة.

ويهدف الجناح السعودي المشارك في المعرض إلى إبراز التطور النوعي الذي تشهده الصناعات العسكرية في المملكة، واستعراض أحدث الأنظمة والتقنيات الدفاعية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وتشارك في الجناح إلى جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، عدّة جهات من القطاعين العام والخاص، تشمل الهيئة العامة للتطوير الدفاعي(GADD)، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، والشركة الكيميائية السعودية المحدودة (SCCL)، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات (GDC Middle East)، إضافةً إلى معرض الدفاع العالمي (WDS).

ويستعرض الجناح السعودي على مدى أيام المعرض أبرز المنتجات والقدرات الصناعية العسكرية التي تبرز جهود تمكين الصناعات العسكرية بالمملكة، فيما تستعرض الهيئة العامة للصناعات العسكرية دورها ومهامها وأولوياتها الوطنية، والسياسات والتشريعات التنظيمية، والحوافز ورحلة المستثمر، كما سيشهد الجناح السعودي العديد من اللقاءات الثنائية والاجتماعات مع الشركات والوفود الدولية المشاركة في المعرض بهدف تبادل الخبرات ونقل المعرفة.