دشّن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مدينة دمشق اليوم، 50 شاحنة ضمن الجسر البري الإغاثي لدعم الشعب السوري الشقيق.

وتحمل الشاحنات على متنها أجهزة غسيل الكلى ومستلزماتها الطبية ومواد غذائية وإيوائية، إضافة إلى معدات ثقيلة، وآليات لرفع الأنقاض وسيارات إسعاف، ويبلغ وزن حمولة الشاحنات 673 طنا.

وتعد هذه الشاحنات امتدادا للجسر البري الإغاثي السعودي الذي انطلق مطلع 2025، ووصل منه سابقا 800 شاحنة، إلى جانب الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي وصلت منه 18 طائرة إغاثية، ويبلغ وزن إجمالي الجسرين 13561 طنا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية.

ويأتي هذا التدشين في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، بهدف مساندة الشعب السوري الشقيق وتوفير متطلبات العيش الكريم.