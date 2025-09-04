وزارة التعليم تشارك في قمة «معاً لمستقبل عظيم» بمدينة لندن

شاركت وزارة التعليم في المؤتمر الختامي لمبادرة «معاً لمستقبل عظيم» (GREAT FUTURES)، إحدى مبادرات مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي-البريطاني التي أطلقت في الرياض العام الماضي.

وتصدرت منظومة التعليم الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين السعودي-البريطاني بواقع (13) شراكة من أصل (38) اتفاقية وشراكة في مجالات أخرى.

وترأس مساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار المهندس إياد القرعاوي وفد الوزارة المشارك في أعمال المؤتمر، واستعرض عدداً من مستهدفات الشراكة مع الجانب البريطاني في مجالات التعليم، وتنمية المهارات، والتركيز على القطاعات ذات الأولوية المشتركة، مثل: الابتكار في التعليم، إضافةً إلى عرض فرص الاستثمار في قطاعات التعليم والتدريب والبحث، والتوسع في افتتاح المدارس والجامعات البريطانية في المملكة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتحدث القرعاوي خلال ورشة العمل «الابتكار في التعليم» التي أقيمت ضمن جدول أعمال المؤتمر، عن أهداف رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بقطاع التعليم، مستعرضاً رحلة المملكة في الاستثمار بالثروة البشرية، وتناول تطور التعليم من الفصول الدراسية إلى مختبرات المستقبل، والتحول الرقمي، وتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في المناهج الدراسية وتمكين المعلمين وإلهام الطلبة، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع التعليم.

وتهدف مبادرة «معاً لمستقبل عظيم» إلى بناء شراكات سعودية-بريطانية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية التي تدعم رؤية المملكة 2030، وتطوير التجارة والاستثمار المتبادل.