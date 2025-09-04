جدة: حملة رقابية تغلق 10 مقاهٍ مخالفة

أغلقت أمانة محافظة جدة (10) مقاهٍ مخالفة في حملة رقابية مكثفة نفذتها على المقاهي ومحال تقديم المشروبات.

وأكدت الأمانة أن الفرق الرقابية رصدت مخالفات متعددة على (23) منشأة، شملت العمل دون رخصة أو برخص موقوفة، وعدم حصول العاملين على شهادات صحية، وتقديم منتجات التبغ دون ترخيص، وتدني مستوى النظافة، ومخالفات أخرى تتعلق بالاشتراطات الصحية والفنية.

وأوضحت الأمانة مواصلة جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، بما يسهم في تعزيز السلامة والصحة العامة ورفع مستوى الامتثال لدى المنشآت.

وثمنت أمانة جدة دور السكان في تحسين الخدمات، وإسهامهم في التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق «بلدي» أو من خلال المركز الموحد لخدمة البلاغات على الرقم 940.