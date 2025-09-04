نفذ برنامج مكافحة التستر 1,519 زيارة تفتيشية بمختلف المناطق خلال شهر أغسطس؛ استناداً إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه، واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت أنشطة البيع بالتجزئة للمكسرات والبن والتوابل، البيع بالتجزئة للتمور، الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، البيع بالتجزئة للملابس الرجالية، التموينات، البيع بالتجزئة للأحذية.وجرى خلال الزيارات التفتيشية ضبط 73 حالة اشتباه بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم، وتتمثّل عقوبات نظام مكافحة التستر في السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً؛ وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.