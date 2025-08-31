«الأرصاد»: غداً.. بدء فصل الخريف أرصادياً أخبار الاحد 31 أغسطس 2025 17:10 «عكاظ» (جدة) المركز الوطني للارصاد تابعوا عكاظ على أعلن المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أنه يبدأ غداً (الإثنين) فصل الخريف أرصادياً، الذي يتميز بالأمطار والتقلبات السريعة في الأجواء، مع تذبذب درجات الحرارة حتى منتصف شهر سبتمبر.أخبار ذات صلة مع عودة المدارس.. «سلامة النقل» تنصح بالالتزام الصارم بأنظمة المرورالنيابة تلوّح بالمحاسبة: الإعلانات المضللة في قطاع التجميل جريمة المركز الوطني للارصاد فصل الخريف هطول الامطار درجات الحرارة