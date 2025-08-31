بمشاركة وحدات ميدانية سعودية.. انطلاق تمرين «النجم الساطع» في مصر

انطلقت في جمهورية مصر العربية فعاليات تمرين «النجم الساطع 2025»، بمشاركة القوات المسلحة السعودية، إلى جانب عددٍ من القوات الشقيقة والصديقة.وأوضح رئيس هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة اللواء الركن عادل محمد البلوي أن التمرين يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري، وتطوير مفاهيم العمل المشترك، ورفع مستويات الجاهزية والتنسيق العملياتي بين القوات المشاركة، من خلال سلسلة من الأنشطة تشمل تمرين مراكز القيادة وعمليات ميدانية وتدريبات بحرية في منطقة العمليات.وأشار إلى أن القوات المسلحة السعودية تشارك بوحدات ميدانية فعلية في مختلف مراحل التمرين، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات، وتوحيد المفاهيم والإجراءات في بيئات العمليات غير التقليدية، وعلى مختلف المستويات القيادية والتنفيذية.ويشمل تمرين «النجم الساطع 2025»، الذي يُقام في قاعدة محمد نجيب العسكرية، وعددٍ من القواعد الجوية والبحرية، تنفيذ عمليات مشتركة في مجالات مكافحة الإرهاب، والحرب غير النظامية والدعم اللوجستي والإخلاء الطبي والأمن البحري، بما في ذلك العمليات البرمائية، إلى جانب تدريبات على الرماية بالذخيرة الحية، وتمارين تحاكي التنقل الإستراتيجي للتعامل مع الحالات الطارئة.ويهدف تمرين مركز القيادة ضمن فعاليات التمرين إلى تطوير مهارات القادة وهيئات الركن على أعمال التخطيط، وتنفيذ وقيادة العمليات المشتركة، ورفع كفاءة القوات المشاركة في إجراءات التنسيق بين الوحدات، إضافة إلى اختبار أنظمة القيادة والسيطرة والاتصال على مختلف المستويات.