زار نائب المحافظ المساعد للخدمات المساندة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عبدالله سعد الكثيري، اليوم، عدداً من منشآت التدريب في محافظة الأحساء، بحضور مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية مشاري القحطاني، للوقوف على سير العملية التدريبية وانطلاقة العام التدريبي الجديد.واطلع المهندس الكثيري خلال الزيارة على المرافق التدريبية والإدارية والورش والمعامل، وعلى أبرز البرامج والخطط التطويرية المعتمدة في الكلية والمعهد، التي تستهدف تحسين جودة التدريب ورفع كفاءة المخرجات بما يواكب متطلبات سوق العمل.ونوه بأهمية تهيئة البيئة التدريبية وتوفير الإمكانات الداعمة للمتدربين والمتدربات بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والجاهزية، مؤكداً حرص المؤسسة على دعم كل المبادرات التي تسهم في تعزيز جودة التدريب وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.