القبض على مخالف ومقيم لترويجهما 7.6 كيلوجرام من الحشيش في الرياض
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية اليمنية بمنطقة الرياض لترويجهما (7.6) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني ( Email: [email protected] )، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

532 مليون ريال لمستحقي الدفعة الثانية من مزارعي القمح المحلي
40 جهة حكومية أمنية وخدمية تناقش خطط العمل لحج 1447
