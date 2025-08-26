استقبل نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه أمس، مدير عام التعليم بالمنطقة ماجد بن عبدالرحمن القعير.واطلع خلال الاستقبال على تقرير عن مؤشرات الأداء التعليمي بالمنطقة، كما استعرض الخطة التنفيذية لأعمال ومشروعات التعليم بالمنطقة.ونوه نائب أمير المنطقة، بما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام القيادة وتوفير الإمكانات اللازمة لمواصلة المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات، مشيدًا بالجهود التعليمية التي تبذلها إدارة التعليم بالمنطقة.من جانبه، ثمّن مدير عام تعليم تبوك الدعم الذي يحظى به التعليم في المنطقة من أمير منطقة تبوك ونائبه، والحرص المستمر والاهتمام بالعمل التعليمي بالمنطقة.