شددت وزارة التعليم، على ضرورة التزام كافة إدارات المدارس ومنسوبيها بالإجراءات الخاصة بالتعامل مع الحالات الطلابية عالية الخطورة، خصوصاً محاولات إيذاء الذات. وأكدت الوزارة، أن أي شخص يطلع على حالة إيذاء أو محاولة لإيذاء الذات، يجب عليه إبلاغ جهة عمله فوراً، ويتطلب تتبع المدرسة سلسلة من الإجراءات العاجلة ترتكز على التعامل مع الحالة بهدوء وجدية، وتقديم الدعم النفسي الفوري للطالب، ووضعه في مكان آمن تحت الملاحظة المباشرة وعدم تركه بمفرده، مع الحفاظ التام على خصوصية الحالة. ووفق الوزارة، فإن المدرسة ملزمة بالتبليغ الفوري للجهات المختصة، حسب طبيعة الحالة، وذلك بالتواصل مع الجهات الأمنية «911»، أو مركز الحماية من العنف الأسري «1919»، أو وزارة الصحة «937»، بالتزامن مع إشعار أسرة الطالب وطلب حضورها لتقديم الدعم اللازم. وكشفت التعليمات الصادرة من التعليم، ضرورة عقد اجتماع طارئ للجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة بمشاركة الموجه الصحي ومنسق الأمن والسلامة، بهدف دراسة الحالة ووضع خطة علاجية ووقائية متكاملة.وتشمل الخطة تفعيل خدمات الدعم النفسي المتخصص، مثل العيادة النفسية بمستشفى الصحة الافتراضي، ووضع برامج توعوية للمدرسة وأولياء الأمور حول مؤشرات الخطورة والتدخل المبكر. ومن الإجراءات، توثيق البلاغ في الأنظمة التقنية المعتمدة كنظام نور، ومتابعة الحالة بشكل دوري لتقييم فاعلية التدابير المتخذة، وإعداد تقرير مفصل يرفع لإدارة التعليم التي تتولى بدورها التنسيق مع الجهات المختصة.