التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الدكتورة تهاني البيز، وذلك في مقر الملحقية بواشنطن، بحضور عددٍ من الطلاب والطالبات المبتعثين، ضمن زيارته للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الاجتماع السنوي الـ41 للجمعية الدولية لعلم الوبائيات الدوائية.

وأكد الدكتور الجضعي حرص قيادة المملكة على تنمية عقول شباب وشابات الوطن من خلال ابتعاثهم إلى أعرق الجامعات العالمية، بما يجسد الدعم السخي وغير المحدود لتطوير القدرات البشرية في المملكة.

وأشاد بجهود المبتعثين في عكس صورة مشرفة للمملكة في المحافل الأكاديمية والعلمية، ودورهم في نقل المعرفة والتجارب الرائدة إلى وطنهم ليسهموا في بناء مستقبل أكثر تطوراً، خصوصاً في مجالي الغذاء والدواء، مشيراً إلى أن المبتعثين يمثلون ركيزة أساسية لدعم مسيرة التطوير والابتكار، واستثماراً إستراتيجياً للمملكة في رأس المال البشري.

واستمع خلال اللقاء إلى تجارب وطموحات الطلاب المبتعثين، وأجاب عن استفساراتهم، مؤكداً سعي الهيئة للاستفادة من أحدث التجارب الدولية والتعاون مع الجهات الأكاديمية والبحثية العالمية لتطوير قدراتها، مشدداً على دورهم المحوري في تحقيق التنمية والازدهار، كلٌ في مجاله.