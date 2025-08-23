وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول الكفالات الشهرية للأيتام المتضررين من الزلزال في منطقة جنديرس بمحافظة حلب في سورية، ضمن مشروع رعاية الأيتام والتمكين الاقتصادي في المناطق المتضررة من الزلزال في شمال غرب سورية.وحصل كل طفل على منحة مالية بقيمة 100 دولار أمريكي، تغطي تكاليفه لشهري يوليو وأغسطس 2025؛ بهدف دعم الأطفال الأيتام وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خصوصاً في مجالات الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم.يذكر أن المشروع يهدف إلى تقديم كفالات نقدية شهرية لدعم 1000 طفل يتيم في بلدة جنديرس، للإسهام في تعزيز صمود الأيتام في مواجهة التحديات اليومية الماثلة أمامهم، إلى جانب تمكين 400 امرأة من أمهات الأيتام اقتصادياً عبر تقديم منح عينية وتدريبات مهنية تقنية لهن متعلقة بسوق العمل.ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة في مختلف أنحاء العالم.