شهدت محافظة جدة موقفاً إنسانياً استثنائياً بعد أن تمكن فريق إسعافي من إنقاذ حياة أمٍّ توقّف قلبها وتنفسها بشكل مفاجئ عقب الولادة، أثناء نقلها إلى المستشفى.ووفقاً للتفاصيل، وضعت السيدة مولودها بصحة جيدة قبل وصول الفرق الإسعافية، غير أنها تعرضت لنزيف حاد أعقبه إعياء شديد، ما أدى إلى تدهور حالتها حتى توقف قلبها وتنفسها بالكامل. وفي تلك اللحظات الحرجة، شرع المسعفون في تنفيذ بروتوكولات الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم، تحت إشراف مباشر من طبيب عبر الاتصال الطبي، ليستمر العمل الدؤوب حتى نجحوا -بفضل الله- في إعادة النبض واستقرار حالتها.المولود ظل في حالة جيدة طوال الوقت، فيما مثّل تدخل الفريق الطبي الدقيق فارقاً بين الحياة والموت للأم، ليجتمع شمل الأسرة من جديد بعد لحظات عصيبة.ويُعد هذا الموقف واحداً من أبرز النماذج التي تعكس جاهزية الكوادر الإسعافية في هيئة الهلال الأحمر السعودي للتعامل مع أكثر الحالات تعقيداً، حيث يبرز الدور الحيوي للتدخل السريع والتأهيل المستمر في إنقاذ الأرواح.