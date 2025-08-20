أكدت وزارة التعليم أن الحضور والانضباط المدرسي عنصران أساسيان في رفع المعدل الدراسي، وتعزيز السلوك، وزيادة فرص التميز للطلاب والطالبات.

وأوضحت أن درجة السلوك (100 درجة) ودرجة المواظبة (100 درجة) تُحتسبان ضمن المعدل الدراسي الفصلي، وتشمل المواظبة الالتزام بالقيم الإسلامية والوطنية، والحضور المنتظم للمدرسة حسب المواعيد الرسمية المحددة.

وبيّنت الوزارة أن الانضباط يؤهل الطالب للمنافسة على جوائز التميز والإبداع، كما يسهم في مشاركته في المسابقات الوطنية والدولية.

وشددت على أن الغياب بدون عذر يؤدي إلى الحرمان من الانتقال، إذا تجاوز الطالب نسبة 10% من أيام العام الدراسي، بحيث لا ينتقل الطالب في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة للفصل الدراسي التالي، ولا ينتقل طالب المرحلة الثانوية للعام الدراسي التالي.

كما أكدت الوزارة على ضرورة إدخال الغياب يوميًا، وأن تقديم العذر يجب أن يتم خلال المدة النظامية، مع إرفاق ما يثبت سبب الغياب مثل تقرير طبي، إشعار من منصة «صحتي»، أو مشهد مشاركة رسمي.

وأشارت إلى أن درجة المواظبة تُدوّن في كشف الدرجات ضمن حقل خاص في بطاقة الطالب، وتُعد جزءًا رسميًا من الدرجات.