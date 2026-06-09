استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية السنغال لدى المملكة بيرام امبانيك جانج.
وجرى خلال الاستقبال، بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية السنغال لدى المملكة بيرام امبانيك جانج.
وجرى خلال الاستقبال، بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
The Minister of State for Foreign Affairs, a member of the Council of Ministers and Special Envoy for Climate Affairs, Adel bin Ahmed Al-Jubeir, received today at the Ministry's office in Riyadh, the Ambassador of the Republic of Senegal to the Kingdom, Biram Ambanik Gagne.
During the meeting, topics of mutual interest were discussed.