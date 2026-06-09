استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية السنغال لدى المملكة بيرام امبانيك جانج.

وجرى خلال الاستقبال، بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.