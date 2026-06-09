استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في جدة، يانغ يي.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.