استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في جدة، يانغ يي.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في جدة، يانغ يي.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
The Emir of the Medina region, Prince Salman bin Sultan bin Abdulaziz, received in his office at the emirate the Consul General of the People's Republic of China in Jeddah, Yang Yi.
During the reception, friendly conversations took place, and a number of topics of mutual interest were discussed.