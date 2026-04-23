تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية جمهورية كوبا برونو رودريغيز بارييا.

وجرى خلال الاتصال بحث التطورات في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.