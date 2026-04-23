تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية جمهورية كوبا برونو رودريغيز بارييا.
وجرى خلال الاتصال بحث التطورات في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية جمهورية كوبا برونو رودريغيز بارييا.
وجرى خلال الاتصال بحث التطورات في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah received a phone call today from the Foreign Minister of the Republic of Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.
During the call, they discussed developments in the Middle East, in addition to discussing several topics and issues of mutual interest.