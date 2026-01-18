أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم (الأحد)، صلاة الميت على الأمير بندر بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود، والأميرة موضي بنت عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود -رحمهما الله، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

كما أدى الصلاة عدد من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.