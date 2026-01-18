أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم (الأحد)، صلاة الميت على الأمير بندر بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود، والأميرة موضي بنت عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود -رحمهما الله، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.
كما أدى الصلاة عدد من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.
The Prince of Riyadh, Prince Faisal bin Bandar bin Abdulaziz, performed the funeral prayer today (Sunday) after the afternoon prayer for Prince Bandar bin Abdullah Al Abdulrahman Al Saud and Princess Moudi bint Abdullah bin Fahd bin Faisal bin Farhan Al Saud - may Allah have mercy on them, at Imam Turki bin Abdullah Mosque in Riyadh.
Several princes and officials, along with a group of citizens, also attended the prayer.