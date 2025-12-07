أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم (الأحد)، صلاة الميت على والدة الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز -رحمها الله-، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.
وأدى الصلاة مع أمير منطقة الرياض، الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد آل سعود، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن محمد بن سعود الكبير، والأمير طلال بن بدر بن سعود، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير محمد بن سعد بن خالد، والأمير الوليد بن بدر بن سعود، والأمير خالد بن سعود بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير محمد بن سعود بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وأمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، والمستشار في الديوان الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن خالد بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير فيصل بن تركي بن ناصر، والأمير بندر بن سعد بن خالد، والأمير فهد بن خالد بن عبدالله بن محمد، والأمير نواف بن فيصل بن فهد، والأمير محمد بن فيصل بن بندر، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ومحافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود، والأمير فهد بن خالد بن سلطان، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، ونائب أمير منطقة الجوف الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر.
كما أدى الصلاة مع أمير منطقة الرياض أبناء الفقيدة الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.
The Governor of Riyadh Region, Prince Faisal bin Bandar bin Abdulaziz, performed the funeral prayer today (Sunday) after the Asr prayer for the mother of Prince Mishaal bin Badr bin Saud bin Abdulaziz - may God have mercy on her - at Imam Turki bin Abdullah Mosque in Riyadh.
Alongside the Governor of Riyadh Region, the prayer was attended by Prince Turki bin Faisal bin Abdulaziz, Prince Saud bin Saad bin Abdulaziz, Prince Mansour bin Saud bin Abdulaziz, Prince Turki bin Abdullah bin Abdulrahman, Prince Khalid bin Musaad bin Abdulrahman, Prince Turki bin Mohammed bin Abdulaziz bin Turki, Prince Mohammed bin Mishari bin Abdulaziz, the advisor to the Custodian of the Two Holy Mosques, Prince Khalid bin Bandar bin Abdulaziz, Prince Muteb bin Abdullah bin Abdulaziz, Prince Dr. Saud bin Salman bin Mohammed Al Saud, Prince Mishari bin Saud bin Abdulaziz, Prince Fahd bin Mohammed bin Saud Al Kabir, Prince Talal bin Badr bin Saud, Prince Ahmed bin Abdullah bin Abdulrahman, Prince Mohammed bin Saad bin Khalid, Prince Alwaleed bin Badr bin Saud, Prince Khalid bin Saud bin Khalid bin Mohammed bin Abdulrahman, Prince Mohammed bin Saud bin Khalid bin Mohammed bin Abdulrahman, Prince Dr. Faisal bin Mohammed bin Saud bin Abdulaziz, the Governor of Al-Qassim Region, Prince Dr. Faisal bin Mishaal bin Saud, the advisor at the Royal Court, Prince Faisal bin Turki bin Abdulaziz, the Commander of the Royal Saudi Air Force, Prince Turki bin Bandar bin Abdulaziz, Prince Mohammed bin Bandar bin Abdulaziz, Prince Mohammed bin Khalid bin Abdullah bin Faisal bin Abdulaziz, Prince Nawaf bin Mohammed bin Abdullah, Prince Faisal bin Turki bin Nasser, Prince Bandar bin Saad bin Khalid, Prince Fahd bin Khalid bin Abdullah bin Mohammed, Prince Nawaf bin Faisal bin Fahd, Prince Mohammed bin Faisal bin Bandar, Prince Saad bin Abdullah bin Abdulaziz bin Musaad bin Jiluwi, the Governor of Al-Ahsa, Prince Saud bin Talal bin Badr bin Saud, Prince Fahd bin Khalid bin Sultan, Prince Abdullah bin Khalid bin Sultan, the Deputy Governor of Al-Jawf Region, Prince Muteb bin Mishaal bin Badr bin Saud bin Abdulaziz, and Prince Faisal bin Mohammed bin Faisal bin Bandar.
Also attending the prayer with the Governor of Riyadh were the children of the deceased, Prince Mishaal bin Badr bin Saud bin Abdulaziz, Prince Dr. Abdulaziz bin Badr bin Saud bin Abdulaziz, a number of princes and officials, and a gathering of citizens.