أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم (الأحد)، صلاة الميت على والدة الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز -رحمها الله-، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

وأدى الصلاة مع أمير منطقة الرياض، الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد آل سعود، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن محمد بن سعود الكبير، والأمير طلال بن بدر بن سعود، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير محمد بن سعد بن خالد، والأمير الوليد بن بدر بن سعود، والأمير خالد بن سعود بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير محمد بن سعود بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وأمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، والمستشار في الديوان الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن خالد بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير فيصل بن تركي بن ناصر، والأمير بندر بن سعد بن خالد، والأمير فهد بن خالد بن عبدالله بن محمد، والأمير نواف بن فيصل بن فهد، والأمير محمد بن فيصل بن بندر، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ومحافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود، والأمير فهد بن خالد بن سلطان، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، ونائب أمير منطقة الجوف الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر.

كما أدى الصلاة مع أمير منطقة الرياض أبناء الفقيدة الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.