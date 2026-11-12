أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل خمسة مجرمين شديدي الخطورة خلال مواجهات أمنية شهدتها محافظات قنا والوادي الجديد وأسوان، ضمن حملات استهدفت تشكيلات إجرامية متورطة في جلب وترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

وأوضحت الوزارة أن معلومات وتحريات قطاعات الأمن المختصة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، كشفت عن نشاط عدد من العصابات الإجرامية التي كانت تستعد لترويج كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة في محافظات عدة.

وعقب تقنين الإجراءات، نفذت القوات الأمنية عمليات مداهمة بمشاركة قطاع الأمن المركزي، أسفرت عن مصرع خمسة عناصر إجرامية وصفتهم الوزارة بأنهم من شديدي الخطورة، فيما تم ضبط بقية أفراد التشكيلات المستهدفة.

وبحسب البيان، فإن العناصر التي لقيت مصرعها سبق اتهامها أو صدرت بحقها أحكام في قضايا جنائية متنوعة شملت القتل العمد، والشروع في القتل، والاتجار بالمخدرات والأسلحة، والسرقة بالإكراه، والخطف، ومقاومة السلطات، والتعدي على أراضي الدولة. كما تمكنت القوات من ضبط أكثر من طن من المواد المخدرة المتنوعة، إلى جانب 53 قطعة سلاح ناري مختلفة، فيما قدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 120 مليون جنيه.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والمضبوطات، في إطار جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية والحد من جرائم الاتجار بالمخدرات والأسلحة.