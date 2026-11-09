يشارك وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، في قمة «جيني ماي» العالمية للمستثمرين حول تمويل الإسكان الميسّر، التي تُعقد في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستعراض تجربة المملكة في تطوير منظومة الإسكان والتمويل العقاري، والتحوّلات التي شهدتها السياسات والممكّنات التمويلية، إلى جانب بحث فرص تعزيز التعاون والشراكات الدولية في المجالات ذات الصلة.

وتأتي المشاركة امتداداً للتحوّلات التي يشهدها قطاع الإسكان في المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تطوير السياسات والتشريعات والممكّنات التمويلية، وتعزيز التكامل بين منظومة التمويل وتطوير المعروض السكني، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في بناء سوق عقارية أكثر كفاءة واستدامة، وتنويع الخيارات السكنية أمام الأسر السعودية، وتحقيق مستهدف رفع نسبة تملك المساكن إلى 70% بحلول عام 2030.وتتناول المشاركة فرص الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير أدوات التمويل العقاري، وتعزيز كفاءة السوق الثانوية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر السيولة، إلى جانب تطوير آليات إدارة المخاطر ورفع كفاءة المؤسسات التمويلية؛ لدعم استدامة التمويل السكني وتعزيز قدرة السوق على تلبية احتياجات المستفيدين.

كما تمثل الزيارة فرصة لتبادل الخبرات وبحث مجالات التعاون مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة بقطاع الإسكان والتمويل، في مجالات تطوير السياسات الإسكانية والتخطيط الحضري، وتعزيز المعروض السكني، وتطوير أدوات إعادة التمويل والتوريق العقاري، والاستفادة من النماذج التشغيلية والحلول المالية والتقنية؛ بما يسهم في تطوير السوق العقارية السعودية ورفع كفاءتها وقدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية.