

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، انطلقت في محافظة جدة، أمس (الأحد)، أعمال النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، تحت شعار «من مكة إلى العالم»، ويستمر حتى 11 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 520 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية، من أكثر من 150 دولة.

ويضم المعرض المصاحب، أكثر من 15 منطقة وبرنامجاً رئيسياً، تجمع الجوانب التشغيلية والمعرفية والتقنية والأعمال والابتكار والتوعية والتدريب، في إطار الاستعداد المبكر لموسم حج 1448هـ، واستكمال الترتيبات والتعاقدات وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

استعداد مبكر

الوكيل المساعد للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة الدكتور غسان النويمي، شدد على أن المؤتمر يمثل إحدى المحطات الرئيسة للاستعداد المبكر لموسم الحج القادم، إذ يجمع الجهات ومكاتب شؤون الحجاج ومقدمي الخدمات والشركات والمتخصصين؛ لمناقشة الاحتياجات، وتطوير الحلول، وبناء الشراكات، واستكمال الترتيبات والتعاقدات التي تنعكس على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأوضح، أن المؤتمر أصبح محطة دولية تجمع صناع القرار والجهات المتخصصة في تنظيم وإدارة منظومة الحج، مشيراً إلى أن نسخه الخمس السابقة، شهدت إبرام أكثر من 1,850 اتفاقية لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، وعقد أكثر من 310 جلسات و250 ورشة عمل، واستقبال ما يزيد على 570 ألف زائر.

وبيّن، أن البرنامج العلمي للنسخة السادسة يتوزع على ثلاثة مسارات رئيسة، تشمل البنية التحتية والخدمات التشغيلية، والتمكين والتكامل، والتنمية والاستدامة، وتتناول موضوعات النقل والخدمات اللوجستية والإسكان والإعاشة والصحة والتحول الرقمي والابتكار والتدريب والتأهيل وإثراء تجربة ضيف الرحمن.

من الفكرة إلى التجربة

تحظى الابتكارات بحضور بارز عبر «منطقة الابتكار» ومعسكر «مستقبل ابتكارات الحج»، والبرامج المخصصة للشركات الناشئة وأصحاب الأفكار والحلول المبتكرة، بهدف نقل الحلول من مرحلة الفكرة إلى التجربة والتطوير، وربط المبتكرين بالتحديات والاحتياجات الفعلية في منظومة الحج، ويقدم «مجلس الحج» 32 جلسة بمشاركة 42 متحدثاً، تتناول موضوعات تطبيقية وبحثية في النقل والإعاشة والتقنية والرعاية الصحية والإسكان والاستدامة والإعلام وإدارة الحشود وإثراء التجربة.

حركة نقل الضيوف

تناولت جلسة «إدارة وتشغيل حركة النقل في موسم الحج»، التي قدمها الرئيس التنفيذي للمركز العام للنقل في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور محمد نظير، الاستعدادات التشغيلية اللازمة لإدارة حركة نقل ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

ويأتي المؤتمر في إطار الاستعداد المبكر لموسم حج 1448هـ، بما يتيح لمكاتب شؤون الحجاج ومقدمي الخدمات والجهات المعنية استكمال الإجراءات والترتيبات والتعاقدات، والتعرف على الخدمات والحلول المتاحة للموسم المقبل، ومناقشة سبل رفع الجاهزية وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

جلسات وزارية

يحظى المؤتمر، اليوم (الإثنين)، بجلسات وزارية بعنوان (خدمة ضيوف الرحمن ومنظومة وطنية متكاملة)، يشارك فيها وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وزير السياحة أحمد الخطيب، وزير الإعلام سلمان الدوسري، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، أمين العاصمة المقدسة مساعد الداود.

التاثير على وعي الجمهور

تناقش جلسة (هندسة التأثير في الحملات الاتصالية)، دور الحملات الاتصالية في التأثير على وعي الجمهور وسلوكه، وكيف ينعكس ذلك على خدمة ضيوف الرحمن، ويشارك فيها كل من مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي المتحدث لوزارة الداخلية العميد طلال الشلهوب، الرئيس التنفيذي لمركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام صالح الثبيتي، وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد للتواصل والتوعية أنس الحميد، مدير عام التواصل الإستراتيجي والإعلام ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن خالد الشمري.

فيما تشهد الفعاليات مشاركة في جلسة (الجاهزية الوقائية والاستجابة للطوارئ في موسم الحج)، ضمن مؤتمر ومعرض الحج، جهود الدفاع المدني في تعزيز سلامة الحجاج، ورفع جاهزية الاستجابة الميدانية في إدارة الحشود.

كما تشهد فعاليات مؤتمر ومعرض الحج، جلسة (التقنيات الذكية وتكامل المنظومة الأمنية في خدمة ضيوف الرحمن)، دور التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في تعزيز أمن وسلامة ضيوف الرحمن، بما يسهم في تطوير منظومة أمنية متكاملة تواكب متطلبات مواسم الحج المستقبلية.