وضع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حجر الأساس لمشروع تأهيل وتجهيز مركز التعليم الطبي والصحي المستمر (CCMHE) في مدينة حماة السورية، بإشراف وزارة الصحة السورية، بهدف تطوير التدريب الطبي ورفع كفاءة الكوادر الصحية.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سورية غازي رافع العنزي، أن المشروع يأتي ضمن جهود المملكة لمساندة الشعب السوري عبر المركز، ويجمع بين تطوير البنية التحتية وتوفير التجهيزات الطبية والتعليمية وتأهيل الكوادر الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الاستفادة منها في مختلف المحافظات السورية.

ويستهدف المشروع توفير بيئة تدريبية متخصصة تتيح للأطباء والكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي تحديث معارفهم وتطويرَ مهاراتهم العملية، إلى جانب استقطاب الكوادر الصحية من مختلف المحافظات، ودعم المؤسسات الصحية والمستشفيات بكفاءات مؤهلة.

ويأتي المشروع امتداداً للبرامج والمبادرات الإنسانية، التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم القطاع الصحي السوري والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى.