ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفاً لنظام البيئة بعد ارتكابه مخالفة رعي داخل مواقع محظور الرعي فيها بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

وأوضحت القوات أن المخالف قام برعي 72 رأساً من الأغنام داخل نطاقات يمنع الرعي فيها بالمحمية، مؤكدة استكمال الإجراءات النظامية بحقه وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وبيّنت أن عقوبة رعي الأغنام في المواقع المحظورة تصل إلى 200 ريال عن كل رأس، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة البيئية التي تهدف إلى حماية الغطاء النباتي والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي.

كما حثّت القوات على الإبلاغ عن أي ممارسات أو تجاوزات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن البلاغات تعامل بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المبلّغ.