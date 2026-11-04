الشرع يصل إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرياض، اليوم (الأربعاء)، في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وأمين المنطقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر (الوزير المرافق)، والمستشار بالديوان الملكي خالد بن فريد حضراوي، والقائم بالأعمال ورئيس بعثة الجمهورية العربية السورية لدى المملكة محسن مهباش، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.