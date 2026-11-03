تتجاوز انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي حدود المنافسة الحزبية وصراع الجمهوريين والديمقراطيين على السلطة، لتصبح محطةً مفصليةً في تحديد اتجاه السياسة الدولية، وموازين القوى، ومستقبل الأزمات التي تعصف بالمنطقة والعالم.

ففي الولايات المتحدة، لا يقتصر تأثير صناديق الاقتراع على الداخل الأمريكي، بل يمتد إلى عواصم الدول التي ترتبط مصالحها الأمنية والسياسية والاقتصادية بقرارات واشنطن.

وتكتسب انتخابات التجديد النصفي أهميتها من طبيعة الدور الأمريكي في النظام الدولي، باعتبار الولايات المتحدة قوةً كبرى تمتلك أدوات التأثير السياسي والعسكري والاقتصادي، وتشارك بصورةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرةٍ في رسم مسارات العديد من الملفات الساخنة، من الشرق الأوسط إلى أوروبا وآسيا، ومن أمن الطاقة والممرات البحرية إلى التجارة العالمية ومواجهة التحديات الدولية.

وتأتي انتخابات الثالث من نوفمبر الجاري في ظل تصاعد الجدل بشأن الاقتصاد والهجرة والحرب مع إيران، لكن هذه الانتخابات مهمةٌ كونها ستحدد السيطرة على مجلسَي النواب والشيوخ، وتمنح نتائجها مؤشراتٍ مهمةً على اتجاهات الرأي العام ومستقبل الإدارة خلال العامين المتبقيين من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ولا يعني ذلك أن تغيير الأغلبية سيقلب السياسة الأمريكية رأساً على عقب، فالرئيس يحتفظ بصلاحيات واسعة في إدارة السياسة الخارجية، لكن امتلاك الكونغرس أو خسارته يظل عاملاً مؤثراً في تمرير التشريعات، وإقرار الميزانيات، ومراقبة أداء الإدارة، والضغط على قراراتها، ومن هنا، فإن نتائج الانتخابات لن تكون مجردَ انتصارٍ لحزبٍ أو هزيمةٍ لآخر، بل اختباراً لقدرة النظام السياسي الأمريكي على إدارة الانقسام وتحديد أولويات المرحلة القادمة.