بحث محافظ الدرعية الأمير راكان بن سلمان، مع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح ناصر الجاسر، منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المحافظة، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة خدمات النقل وتيسير حركة التنقل للأهالي والزوّار، بما يواكب التطور الذي تشهده الدرعية ويعزّز مكانتها وجهةً ثقافيةً وسياحيةً عالمية.

جاء ذلك خلال استقباله للوزير الجاسر في مكتبه بالمحافظة، أمس، حيث أكد أهمية تكامل الجهود ومواكبة مشاريع النقل والطرق لمكانة الدرعية وتطورها بوصفها وجهةً تاريخيةً وثقافيةً عالمية.