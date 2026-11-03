إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، قلّد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض حامد الرويلي، في الرياض، رئيس أركان الدفاع الوطني بالجمهورية الهيلينية الفريق أول ديميتريوس هوبيس، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، تقديراً لجهوده المميّزة في توطيد أواصر الصداقة وتعزيز التعاون المشترك، وتطوير العلاقات السعودية اليونانية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الأركان العامة، رئيس أركان الدفاع الوطني اليوناني، جرى خلاله استعراض أوجه التعاون في المجالين الدفاعي والعسكري بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.