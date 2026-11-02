قام رئيس بلدية محافظة الدائر المهندس سلطان بن محمد الأحمري، بجولة ميدانية على عدد من المشاريع التابعة للبلدية بالمحافظة.

وشملت الجولة أعمال التدخلات الحضرية بالشارع العام، وأعمال تحسين وتطوير دوار المحافظة، ومدخل المحافظة، كما شملت الجولة أعمال التدخلات الحضرية بالحدائق العامة والمماشي وتطويرها، وتابع مستوى الخدمات المقدمة للأهالي والمشاريع الجاري تنفيذها بالمواقع التي شملتها الزيارة، والتقى الأهالي وبحث معهم حاجاتهم من الخدمات البلدية.

وأكد رئيس بلدية الدائر حرص بلدية المحافظة على الوقوف ميدانياً بصفة مستمرة لمتابعة الأعمال الميدانية والمشاريع والخدمات المقدمة، وتلمس حاجات الأهالي بما يضمن تقديم أفضل الخدمات ويسهم في تطوير وتنمية المحافظة.

مؤكداً أن هناك العديد من الأعمال الجارية حالياً بالدائر ومراكزها منها تطوير وتحسين مطل الشجعة، وأعمال الإنارة على طريق المحافظة ومركز جبال الحشر، كما طرحت البلدية فرصاً نوعية مميزة منها منتجع البُن، ومنتجع الضباب، وأعمال السفلتة بمركز عثوان والشارع العام بالمحافظة وإعادة تخطيطه بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة.