تكشف النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية عن استمرار نفوذ اليمين القومي والديني المتشدد، في مؤشر يعكس صعوبة إحداث تحول سياسي جوهري، رغم تصاعد الانتقادات الموجهة إلى بنيامين نتنياهو، على خلفية الإخفاقات الأمنية وتداعيات الحروب التي شهدتها المنطقة.

وحتى كتابة هذه السطور، أظهرت المؤشرات تقدم معسكر نتنياهو على منافسه آيزنكوت، دون أن يعني ذلك حسم تشكيل الحكومة القادمة، في ظل تعقيدات المشهد البرلماني والحاجة إلى تأمين أغلبية لا تقل عن 61 مقعداً في الكنيست.

وتتجاوز دلالة هذه النتائج حدود المنافسة بين نتنياهو ومنافسه؛ إذ تعكس استمرار حضور التيارات المتشددة في تحديد أولويات السياسة الإسرائيلية، خصوصاً في ملفات الأمن والاستيطان والتعامل مع الفلسطينيين. وتمنح طبيعة النظام البرلماني الأحزاب الصغيرة قدرة على فرض شروطها في مفاوضات تشكيل الحكومة، ما قد يعزز نفوذ القوى الأكثر تشدداً حتى إذا لم تكن صاحبة الكتلة الأكبر.

إقليمياً، يثير استمرار نفوذ اليمين المتشدد مخاوف من إطالة أمد الصراع، وتقليص فرص استئناف مسار سياسي جاد، ينهي الاحتلال ويحقق الاستقرار في المنطقة.

وفي المحصلة، فإن النتائج الأولية لا تحسم شكل الحكومة القادمة، إلا أنها تشير إلى أن تغيير الأشخاص قد لا يكون كافياً لتغيير النهج. فالمعضلة الحقيقية تكمن في موازين القوى والأفكار التي تحكم القرار الإسرائيلي، ومدى استعدادها لمراجعة خياراتها تجاه الفلسطينيين والمنطقة.