أكد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أهمية دور مُلّاك الحيازات الزراعية في تعزيز التشجير وزيادة الرقعة الخضراء بالمنطقة الشرقية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، ومبادرة السعودية الخضراء.

جاء ذلك، خلال ورشة عمل نظمها فرع المركز بالمنطقة ضمن موسم التشجير 2026، بمشاركة جهات معنية ورجال أعمال ونشطاء بيئيين ومُلّاك مزارع، لمناقشة مستهدفات التشجير والحد من زحف الرمال، وإعادة تأهيل المزارع وموائل الغضا في الربع الخالي، واستعراض خيارات التمويل البديل.

واستعرضت الورشة جهود موسم التشجير الوطني، الذي دشنه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف في 14 أكتوبر 2026، تحت شعار «جيل يغرس لوطن يزدهر».

وأوضح المركز، أن البرنامج الوطني للتشجير يستهدف زراعة 55.3 مليون شجرة وإعادة تأهيل 268 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة بالمنطقة الشرقية بحلول 2030، عبر شراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.