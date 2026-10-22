استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير ناصر بن محمد بن جلوي، في مكتبه اليوم، المهندس فوزي الصعيدي بمناسبة تكليفه رئيساً تنفيذياً لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

وهنأ الأمير ناصر بن محمد المهندس الصعيدي بهذه الثقة، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديدة، مشيداً بالدور المحوري الذي تؤديه مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية في تعزيز البيئة الاستثمارية، ودعم التنمية الصناعية والاقتصادية بالمنطقة، في ظل ما يحظى به القطاع الصناعي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.

وأكد نائب أمير المنطقة أهمية مواصلة العمل على تطوير منظومة الخدمات الصناعية، وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمارات النوعية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.

من جانبه، أعرب المهندس فوزي الصعيدي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على توجيهاتهما ودعمهما، مؤكداً العمل على تحقيق تطلعات القيادة ودعم التنمية الصناعية بالمنطقة.