أعربت وزارة الخارجية عن بالغ تعازي وصادق مواساة المملكة لجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، إثر انهيار أجزاء من مبنى مدرسي في مدينة بيشاور تسبب في وفاة وإصابة عدد من الطلاب.

وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية في هذا الحادث المأساوي، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.