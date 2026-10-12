بتوجيه من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أصدر المدير العام للدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، قرارات إدارية بترقية (1036) فرداً من منسوبي الدفاع المدني إلى الرتب التي تلي رتبهم، بمختلف التخصصات.

ورفع اللواء الفرج، الشكر والتقدير للقيادة على ما يحظى به رجال الدفاع المدني من اهتمام ورعاية، معرباً عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على دعم رجال الأمن في شتى المجالات. وهنأ مدير الدفاع المدني الأفراد المترقين، سائلاً الله لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، وأن تكون الترقيات حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.