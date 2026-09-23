أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله، وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني السعودي. وهذه المناسبة الوطنية تمثل محطة تاريخية مهمة لاستحضار مسيرة البناء والوحدة والتنمية التي شهدتها المملكة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله.

إن الاحتفاء باليوم الوطني يجسّد الاعتزاز بمنجزات وطن استطاع خلال عقود قليلة أن يحقق تحولات تنموية شاملة ونقلات نوعية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، وأن يرسخ مكانته بين الدول الأكثر تأثيراً وحضوراً على المستوى الإقليمي والعالمي، بفضل ما يحظى به من قيادة حكيمة ورؤية إستراتيجية طموحة جعلت من الإنسان محور التنمية وغايتها.

وتعيش المملكة اليوم مرحلة استثنائية من التطور والتمكين في ظل رؤية السعودية 2030 التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي أسهمت في تسريع وتيرة التنمية الشاملة وتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية ورفع مستوى التنافسية الوطنية وترسيخ مكانة المملكة بوصفها نموذجا عالميا في التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة.

ويعد قطاع التعليم أحد أهم الممكنات الوطنية لتحقيق مستهدفات الرؤية لما يؤديه من دور محوري في بناء القدرات الوطنية وتنمية رأس المال البشري وتمكين الأجيال من الإسهام في الاقتصاد المعرفي وصناعة المستقبل، وأن ما يحظى به التعليم من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة أسهم في تطوير المنظومة التعليمية ورفع جودة مخرجاتها وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيّرات العالمية ومتطلبات التنمية الوطنية، حيث تواصل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أداء رسالتها الأكاديمية والوطنية من خلال تطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز جودة التعليم والتعلم وتحفيز البحث والابتكار وتوسيع الشراكات المحلية والدولية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون الكفايات العلمية والمهنية والقيم الوطنية التي تمكنهم من الإسهام بفاعلية في خدمة وطنهم وتحقيق تطلعاته المستقبلية.

ويمثل اليوم الوطني السعودي فرصة متجددة لتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن والقيادة، واستلهام الدروس من مسيرة الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم دولة راسخة تقوم على مبادئ الوحدة والاستقرار والتنمية، كما تشكّل هذه المناسبة حافزا لمواصلة العمل والعطاء والإبداع، واستشعار المسؤولية الوطنية تجاه المحافظة على المنجزات والبناء عليها لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، سائلًا الله عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يبارك مسيرته التنموية المباركة، وأن يديم على الشعب السعودي الكريم التقدم والازدهار.

نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية