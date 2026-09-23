في اليوم الوطني السعودي نستحضر مسيرة وطنٍ تشكّلت ملامحها على امتداد عقود من البناء والتحول، راسخة في أصالتها، واثقة بخطواتها، ومتطلعة إلى مستقبل تصنعه بإرادة أبنائها. هي تجربة سعودية متفردة، استطاعت أن تجعل من إرثها وقيمها منطلقًا للتجدد، ومن طموحها قوةً دافعة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وتأثيرًا.

وجاءت رؤية السعودية 2030 امتدادًا لهذه المسيرة، مستندة إلى مكامن قوة الوطن والإنسان السعودي لتقود تحولًا نوعيًا جعل المعرفة والبحث والابتكار ركائز أساسية للتنمية، والانتقال من المعرفة إلى إنتاجها، ومن الأفكار إلى قيمة وأثر وفي جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، نفخر بأن نكون جزءًا من هذا الطموح الوطني بتمكين الباحثين والمبتكرين، ودعم الأفكار الواعدة، وبناء الشراكات التي تنقل المعرفة من البحث إلى التطبيق، وتسهم في خدمة الإنسان وتعزيز تنافسية المملكة ومكانتها العلمية.

إن يوم الوطن ليس احتفاءً بما تحقق فحسب، بل محطة نستمد منها الثقة لما هو قادم، فالسعودية التي بنت نهضتها بالعزيمة والعمل، تصنع اليوم مستقبلها بالإنسان والمعرفة والابتكار. وفي هذه المناسبة الغالية نرفع أسمى آيات التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – وإلى الشعب السعودي الكريم، سائلين الله أن يديم على وطننا أمنه وعزّه وازدهاره، وأن يمضي أصيلًا بجذوره، طموحًا برؤيته، واثقًا بمستقبله.

نائب الرئيس للبحث العلمي والابتكار