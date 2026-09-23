بعد نحو تسعة أعوام من إعلان توحيد السعودية، كانت حائل على موعد مع معلم سيبقى شاهداً على مرحلة بناء الدولة وترسيخ مؤسساتها؛ ففي عام 1360هـ/1941م، شُيّد قصر القشلة في قلب المدينة، ليبدأ فصل جديد في تاريخ المكان ارتبط بالجيش والأمن والإدارة.

وتكشف «موسوعة المملكة العربية السعودية» الصادرة عن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، في المجلد الخاص بمنطقة حائل، الوظيفة التي أنشئ القصر من أجلها، إذ تنص على أن الغرض من تشييد القشلة كان أن تكون مقراً لأفراد الجيش السعودي.

ومن هذه العبارة تبدأ قصة القشلة مع اليوم الوطني؛ فالمبنى الذي بقي نحو 85 عاماً في قلب حائل يعود تاريخ إنشائه إلى عهد الموحّد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، في مرحلة كانت المملكة تنتقل فيها من توحيد الجغرافيا إلى ترسيخ أجهزة الدولة ومؤسساتها.

مقر للجيش في قلب حائل

لم تُصمم القشلة بوصفها قصراً سكنياً؛ فالوظيفة العسكرية حاضرة في تكوينها منذ البداية واستخدم فناء القشلة لتدريب واستعراض الجند، فيما خصصت غرف في المبنى لتكون مكاتب لضباط الجيش والإدارة العامة ومخازن للأسلحة.

وهذه التفاصيل تعيد رسم المشهد قبل أكثر من ثمانية عقود: جنود في الفناء، ضباط في الغرف المحيطة، أسلحة في المخازن، وأبراج تحيط بمنشأة عسكرية كبيرة وسط حائل.

143 غرفة و8 أبراج

لم تكن القشلة منشأة صغيرة؛ إذ تبلغ مساحتها نحو 19,932 متراً مربعاً، وتتكون من طابقين وتضم 143 غرفة.

أما «موسوعة المملكة العربية السعودية» فتصف تخطيط القشلة بأنه مستطيل الشكل، وتوثق تدعيم زواياه وأواسط أضلاعه بثمانية أبراج، إلى جانب الأفنية الواسعة والحجرات المطلة عليها ووجود مسجد داخل المبنى.

وتمنح هذه الأرقام تصوراً عن حجم المنشأة التي أعدت لاستقبال أفراد الجيش وأداء وظائف عسكرية وإدارية في تلك المرحلة.

من طين حائل

القشلة تحمل كذلك قصة العمارة المحلية. فقد شُيدت من الطين واللبن والحجارة، واستخدمت مواد البيئة المحلية في عناصر البناء والأسقف، وحضرت الزخارف الجصية والهندسية في أجزاء من المبنى.

وتشير «موسوعة المملكة العربية السعودية» إلى احتواء القشلة على عناصر معمارية تميز العمارة المحلية في وسط المملكة، لتجمع المنشأة بين طبيعة وظيفتها العسكرية وهوية المكان الذي بنيت فيه.

وهكذا أصبح الطين مادة تحفظ جزءاً من تاريخ الدولة؛ فما أنشئ لأداء وظيفة عملية في أربعينات القرن الماضي تحول بعد عقود إلى وثيقة معمارية تقرأ منها الأجيال شكل البناء والحياة والتنظيم في تلك المرحلة.

85 عاماً من التحولات

منذ تشييد القشلة عام 1941م وحتى اليوم الوطني عام 2026، مر نحو 85 عاماً تغير خلالها وجه حائل واتسعت المدينة وتطورت مؤسساتها.

وتغيرت وظيفة القشلة معها؛ من مقر ارتبط بالجيش إلى معلم تراثي يحفظ ذاكرة المدينة. وتوثق موسوعة المملكة العربية السعودية خضوع القصر للترميم وإعداده للاستفادة منه في الأنشطة والعروض المرتبطة بالتراث والمنتجات المحلية.

وبذلك انتقلت القشلة من صناعة الأمن في زمنها إلى صناعة الذاكرة في حاضرها.

توحيد الأرض

في اليوم الوطني، تتجاوز قيمة القشلة جمال أبراجها وعمارتها الطينية؛ فدلالتها الكبرى تكمن في توقيت إنشائها ووظيفتها.

في عام 1932م، أُعلن توحيد البلاد باسم المملكة العربية السعودية، وبعد نحو تسعة أعوام كان هذا المبنى قائماً في حائل ليؤدي وظيفة مرتبطة بالجيش السعودي.

ولهذا تستطيع القشلة أن تروي جانباً من قصة اليوم الوطني من زاوية مختلفة: التوحيد لم يكن نهاية الرحلة؛ أعقبته مرحلة بناء المؤسسات وترسيخ الأمن وتنظيم أجهزة الدولة في مناطق المملكة.