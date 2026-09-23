في كل عام يأتي اليوم الوطني ليضعنا أمام حقيقة واضحة: أن السعودية تغيّرت كثيراً، لكنها لم تتغيّر في جوهرها. تغيّرت المدن، واتسع الاقتصاد، وتطورت الحياة، وكبرت الطموحات. جيل اليوم يعيش السعودية بصورة لم تعرفها أجيال الأمس. لكن الوطن بقي هو الوطن. بقي الأمن قيمة، والانتماء معنى، والاستقرار إنجازاً بحد ذاته. والأهم أن هذا التحوّل لم يحدث من فراغ. فالمنطقة من حولنا مرت خلال السنوات الماضية بحروب وأزمات واضطرابات أعادت تشكيل دول واقتصادات وحسابات كثيرة. أما السعودية، فلم تجعل اضطراب محيطها ذريعةً للتوقف، بل استمرت في البناء رغم الأزمات. وهنا تكمن قيمة التجربة السعودية: أن تنظر إلى المستقبل بينما العالم من حولك يتغيّر، وأن تبني وأنت تعرف أن الاستقرار لا يُمنح للأوطان، بل يُصان ويُبنى ويُحمى.

من حق السعوديين أن يفرحوا بما تحقق. لا نكايةً بأحد، ولا خصومةً مع أحد، بل إنه الاعتزاز بالوطن. نحتفل بما أنجزناه، لا لأننا وصلنا إلى النهاية، بل لأننا نعرف كم قطعنا من الطريق. لقد تغيّرت السعودية، وستتغيّر أكثر. لكنها، وهي تمضي إلى المستقبل، لا تحتاج إلى أن تتخلى عن جذورها حتى تصنعه. هذه هي السعودية التي تغيّرت. وهذه هي السعودية التي لم تتغير. وفي يومها الوطني يكفي أن نقول: إنه وطنٌ عرف من أين بدأ، ويعرف إلى أين يمضي.

كل عام ووطننا بخير، آمن مستقر، شامخ بأبنائه، ماضٍ نحو مستقبله بثقة. حفظ الله وطننا، وحفظ قيادته، وأدام على المملكة أمنها واستقرارها وعزها، وحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وأدامهما سنداً لهذا الوطن ومسيرته. وكل عام والسعودية وطنٌ يستحق أن نفخر به.