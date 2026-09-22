اعتمدت وزارة التعليم محاضر ترقية الكوادر الإدارية في مدارس التعليم العام وجهاز الوزارة وإدارات التعليم للمراتب من العاشرة فما دون.

وأوضحت الوزارة أن نتائج الترقيات ستنعكس في منصة «مسار» من 24 ساعة إلى 48 ساعة، وبعدها يتم الضخ في نظام «فارس» ووصول رسائل التهنئة للمترقين. وأشارت إلى أنه بالإمكان معرفة نتائج المفاضلة بالدخول على حسابات المستفيدين من خلال منصة «مسار»، بحيث يتم تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد في المنصة، واختيار نتائج ترشيح مفاضلة الترقيات، ومن ثم معرفة نتيجة المفاضلة.

معايير المفاضلة والعناصر المرجحة للترقية

يذكر أن معايير المفاضلة والعناصر المرجحة للترقية للمرتبة (العاشرة فما دون) تتمثل في المعيار الأول وهو تقييم الأداء الوظيفي وخصص له 30% من الوزن الإجمالي للمعيار، والمعيار الثاني برامج التطوير والتدريب وخصص له 40% من الوزن المعياري، والمعيار الثالث المبادرات والإنجازات (العمل التطوعي) وخصص له 30% من وزن المعيار. وبينت الوزارة أنه عند تساوي النقاط بين المرشحين للترقية تتم المفاضلة من خلال العناصر المرجحة، وفق الترتيب التالي: الأعلى في تقييم الأداء الوظيفي، والأقدم في تاريخ الحصول على المرتبة الحالية (يوم/شهر لسنة)، والأقدم في تاريخ التعيين (يوم، شهر، سنة)، والمؤهل العلمي، والأعلى في برامج التطوير والتدريب، والأقدمية في تاريخ التعيين على السلم العام، والأقدمية في الحصول على المؤهل العلمي.