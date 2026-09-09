تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية الأمير محمد بن سلمان، يفتتح وزير الحرس الوطني عضو مجلس إدارة مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، يوم الإثنين القادم، قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية في نسختها الرابعة التي ستقام خلال الفترة 3-5 ربيع الآخر 1448هـ الموافق 14-16 سبتمبر 2026 في مدينة الرياض.

وتجمع القمة نخبة من الخبراء والباحثين والمبتكرين والمستثمرين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، لبحث مستجدات قطاع التقنية الحيوية الطبية واستشراف آفاقه المستقبلية.

وأكدت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أن رعاية ولي العهد تعكس ما يحظى به قطاع التقنية الحيوية الطبية من اهتمام ودعم القيادة، وما تمثله القمة من أهمية في تعزيز حضور المملكة على خريطة الابتكار العالمي، إلى جانب إبراز ما تشهده المنظومة الوطنية من تطور في مجال البحث والتطوير في التقنية الحيوية الطبية، وفتح آفاق أوسع للتعاون الدولي والشراكات النوعية.

وتأتي القمة بتنظيم من وزارة الحرس الوطني ممثلة بالشؤون الصحية، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية (كاساو)، ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث (كيمارك)، وبالشراكة مع وزارة الاستثمار، وتستهدف تعزيز مكانة الرياض مركزاً عالمياً للابتكار في التقنية الحيوية الطبية، من خلال استعراض أحدث التقنيات والابتكارات، ومناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعزيز التعاون بين الكفاءات العلمية والجهات البحثية والشركات العالمية، وإبراز تكامل القطاعات الحكومية، بما يسهم في نمو القطاع وتوسيع أثره الاقتصادي والصحي، ويواكب مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية ورؤية السعودية 2030، وللمزيد عن القمة يمكن زيارة الرابط: rgmbs.org.