نبه المركز الوطني للأرصاد عن رصده لمعلومات نُشرت حول ما يُسمى بـ«القبة المناخية»، وربطها بتغيرات حالة الطقس، وإيهام المجتمع والجهات بزيادة فرص هطول الأمطار بكميات غير مسبوقة، وقدرتها على التحكم في المناخ.

وأكد الأرصاد أنه لا صحة لهذه المعلومات، وأنه لا يوجد مصطلح علمي أو فني على مستوى أجهزة الأرصاد أو المنظمات المتخصصة باسم «القبة المناخية».

وكشف الأرصاد عن استدعاء ناشر معلومات ما يُسمى «القبة المناخية»، لاتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل حماية المجتمع والصالح العام، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.

وحث الأرصاد الجميع على عدم الانسياق خلف هذه المعلومات مع التأكيد على أهمية استقاء المعلومات المتعلقة بالطقس والمناخ من مصادرها الرسمية.