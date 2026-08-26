ثمّن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الجهود التي بذلتها أمانة المنطقة في تنظيم مهرجان «صيفنا هايل 2026»، وما شهده من تنوع في الفعاليات والبرامج الثقافية والتراثية والترفيهية والمجتمعية، مؤكداً أهمية إبراز هوية المنطقة وموروثها الثقافي والتراثي من خلال الفعاليات والبرامج النوعية، والاستفادة من مقومات نجران السياحية والطبيعية والتاريخية بما يعزز حضورها وجهة سياحية وترفيهية.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه أمين منطقة نجران المهندس صالح بن غرم الله الغامدي، الذي قدّم تقرير مهرجان صيف نجران «صيفنا هايل 2026».

واطّلع أمير نجران على الفعاليات التي تضمنها المهرجان، وشملت البرامج الثقافية والتراثية والفنية والترفيهية، وفعاليات التسلق وعروض السيارات الكلاسيكية، إلى جانب البرامج المخصصة للأطفال والأسر، والفعاليات المقامة في الحدائق والمتنزهات والمواقع العامة.

واستمع أمير منطقة نجران إلى شرح عن جهود الأمانة في تهيئة المواقع والخدمات البلدية المصاحبة للموسم الصيفي، التي شملت تجهيز 207 متنزهات وحدائق وساحات ومماشٍ رياضية، إضافة إلى توزيع الفعاليات على عدد من المواقع بمدينة نجران، من بينها ساحة قصر الإمارة التاريخي ووادي نجران.