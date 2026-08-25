ثمنت رابطة العالم الإسلامي مصادقة الولايات المتحدة الأمريكية على قرار إلغاء تصنيف الجمهورية العربية السورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، هنأ الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الجمهورية العربية السورية حكومة وشعبًا بهذا الإعلان التاريخي؛ دعمًا لاستحقاقها في المضي قدمًا نحو مستقبلها الجديد ومسيرتها الواعدة بإذن الله، مجددًا تأكيد دعم الرابطة الكامل لكل ما تتخذه الحكومة السورية من إجراءات تحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والازدهار.