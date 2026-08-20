أكد معلمون ومعلمات ومتخصصون أن إعلان وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان بشأن تعديل آلية الحضور والانصراف للمعلمين والمعلمات عبر منصة «حضوري» لاقى ترحيبًا واسعًا في الميدان التعليمي، وسط إشادة بالتوقيت الإيجابي للقرار مع انطلاقة العام الدراسي 1448هـ، وما يحمله من تقدير لطبيعة عمل المعلم والمعلمة ومسؤولياتهما، ودعم للاستقرار والرضا الوظيفي في البيئة التعليمية.



أثر بالغ

عبدالله الشهري.

وقال مدير ثانوية عبدالله بن أبي أوفى سليم بن علي الشهري: "هذا القرار محل ترحيب من الجميع. والجميل هو توقيت هذا القرار مع بداية هذا العام الدراسي 1448هـ؛ ليكون بداية سعيدة للمعلمين".

عبدالله القحطاني.

ووصف معلم التقنية الرقمية في ثانوية عبدالله بن أبي أوفى يحيى علي يحيى القحطاني، القرار بأنه «خطوة إيجابية تعكس الثقة بالكادر التعليمي وتقدّر طبيعة عمله ومسؤولياته، وتعطي ارتياحًا واسعًا في الميدان التعليمي.

عبدالله اليامي



وعبّر معلم التربية الإسلامية في ثانوية عبدالله بن أبي أوفى صالح سعيد اليامي، عن أثر القرار في نفوس العاملين بالميدان، قائلًا: «لقد كان لقرار وزير التعليم فيما يتعلق بتطبيق حضوري بالغ الأثر على الميدان التعليمي.



تحقيق التوازن



وفي جانب المعلمات، عبّرت مها البرقان من متوسطة فاطمة بنت الخطاب عن فرحتها بالقرار، وقالت: «مشاعر الفرح والامتنان تغمرنا اليوم نحن المعلمات بعد قرار تعديل وقت خروجنا. لقد جاء هذا القرار ليلامس احتياجًا حقيقيًا ويسهم في تحقيق التوازن بين مهامنا الوظيفية وحياتنا الأسرية".



بدورها، قالت المعلمة أحلام السعدون من متوسطة فاطمة بنت الخطاب: «إن هذا القرار خطوة إيجابية تمنح الشعور بالرضا والامتنان، وتعكس اهتمام الوزارة براحة المعلم وتقدير جهوده وتوفير بيئة عمل محفزة".

فوز العتيبي

وأضافت المعلمة فوز العتيبي: «هذا القرار يعكس اهتمام الوزارة بالميدان التعليمي وتقديرها للمعلمين والمعلمات وحرصها على توفير بيئة عمل أكثر مرونة، بما يخدم العملية التعليمية".



جودة حياة المعلم



من جهتها، أكدت المشرفة والإعلامية عائشة الشهري أن قرار انتهاء حضور المعلم في المدرسة بانتهاء اليوم الدراسي وفق خطة كل مدرسة، بعد مراجعة منصة "حضوري"، كان محل ترحيب وفرح بين المعلمين والمعلمات، لما يحمله من تقدير لطبيعة عمل المعلم ومهامه اليومية.

دعاء زهران

وفي قراءة اجتماعية ونفسية للقرار، قالت المستشارة الأسرية والاجتماعية والنفسية والناشطة الإعلامية الدكتورة دعاء سامي زهران: «في ظل القرارات الصادرة مع بداية العام الدراسي الجديد، نتقدم بالشكر والامتنان لوزير التعليم، ونهنئ المعلمين والمعلمات على حرص الوزارة واهتمامها بما يسهم في جودة الحياة للمعلم".

ليلى الجابر

وأفادت الإعلامية ليلى الجابر بأن ردود الفعل تجاه القرار جاءت إيجابية بشكل واضح، موضحة أن ملف «حضوري» كان من الملفات التي أثارت نقاشًا بين المعلمين والمعلمات.



وكان وزير التعليم قد أعلن، بعد مراجعة منصة «حضوري»، أنه اعتبارًا من هذا العام ينتهي حضور المعلم في المدرسة بانتهاء اليوم الدراسي وفق خطة كل مدرسة، وهو ما أثار ردود فعل إيجابية بين عدد من المعلمين والمعلمات والتربويين والإعلاميين.