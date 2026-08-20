​أعلنت شركة دله للخدمات الصحية صدور قرار مجلس إدارتها بالموافقة على استقالة الرئيس التنفيذي للشركة عضو لجنة الاستثمار والتمويل الدكتور أحمد بن صالح بابعير، وذلك نظراً لظروف شخصية، على أن تسري الاستقالة اعتباراً من 1 سبتمبر 2026م. كما أقر المجلس تكليف المهندس متعب بن عبدالله الطخيس بمهام الرئيس التنفيذي للشركة وتعيينه عضواً في لجنة الاستثمار والتمويل اعتباراً من ذات التاريخ.

​وأعرب مجلس إدارة دله الصحية وكافة منسوبيها عن عميق امتنانهم وخالص تقديرهم للدكتور أحمد بابعير، مشيدين بالجهود المخلصة والرؤية القيادية التي قدمها على مدى 18 عاماً، وما أثمرت عنه من إسهامات جوهرية نقلت المجموعة إلى مستويات متقدمة من الريادة التشغيلية، والنمو المستدام، وترسيخ مكانتها كأحد أبرز الصروح الطبية في المملكة، متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

​ويأتي اختيار المهندس متعب بن عبدالله الطخيس لقيادة الإدارة التنفيذية انطلاقاً من خبرته القيادية والإستراتيجية العميقة داخل المنظومة؛ حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية منذ عام 2022م، وقاد قبل ذلك الإدارة العامة للإستراتيجية ومكتب إدارة المشاريع بالشركة خلال الفترة من 2017م إلى 2022م، مساهماً بشكل مباشر في صياغة وتنفيذ خطط النمو والتوسع والشراكات الاستثمارية للمجموعة.

​ويمتلك المهندس الطخيس سجلاً مهنياً يمتد لأكثر من 15 عاماً في قيادة الإستراتيجيات المؤسسية، وإدارة المشاريع الرأسمالية الكبرى، وعمليات الاندماج والاستحواذ، فضلاً عن خبرته الواسعة في عضوية مجالس الإدارات واللجان المتخصصة والإشراف على الاستثمارات الإستراتيجية.

​والمهندس الطخيس حاصل على درجة الماجستير في إدارة المشاريع من جامعة «هيريوت وات» بالمملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود. كما أتم عدداً من البرامج التنفيذية المتقدمة في أعرق المؤسسات الأكاديمية العالمية، من أبرزها برنامج الاندماج والاستحواذ من جامعة هارفارد، وبرامج تنفيذية ومالية متخصصة من كلية لندن للأعمال.

​وتؤكد دله الصحية من خلال هذا الانتقال السلس للقيادة التنفيذية مواصلة التزامها الراسخ بتنفيذ خططها التوسعية الطموحة، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، ومواصلة تقديم أرقى معايير الرعاية الصحية الشاملة بما يتماشى مع إستراتيجيتها وتطلعات منسوبيها ومستثمريها.