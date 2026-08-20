تسلّم نائب أمير منطقة جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي تقرير فرع الجمعية السعودية لطب حديثي الولادة بالمنطقة، المتضمن أبرز الإنجازات والبرامج العلمية والتدريبية، والجهود المبذولة في تطوير خدمات طب حديثي الولادة بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله المدير العام لفرع وزارة الصحة بمنطقة جازان الدكتور عواجي بن قاسم النعمي، ورئيس الجمعية السعودية لطب حديثي الولادة بالمنطقة الدكتور محمد بن حسن حكمي.

واطّلع نائب أمير جازان على ما تضمنه التقرير من مبادرات نوعية وبرامج تدريبية أسهمت في رفع كفاءة الممارسين الصحيين، وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة لحديثي الولادة، إلى جانب استعراض جهود الفرع في دعم الممارسات الطبية المبنية على أفضل المعايير العلمية.

ونوّه نائب أمير المنطقة بما يحظى به القطاع الصحي من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة، مؤكداً أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتعزيز جودة الرعاية التخصصية، بما يواكب تطلعات المستفيدين، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.