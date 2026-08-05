اعتمدت وزارة الحج والعمرة، نتائج تقييم شركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج لموسم 1447هـ، وأوضحت، أن نتائج التقييم شملت الشركات المتعاقدة مع مكاتب شؤون الحجاج، والشركات المتعاقدة مع المنظمين التابعين، إلى جانب الشركات التي عملت بنموذج الحج المباشر، إذ صُنفت الشركات في كل مسار إلى ثلاث درجات، تشمل الدرجة الأولى «أداء مميز»، والثانية «أداء جيد جداً»، والدرجة الثالثة «أداء جيد»، وفقاً لنتائج التقييم المعتمدة.

وأفادت، أن التقييم يُحدَّث سنوياً عقب كل موسم حج، ويستند إلى معيارين رئيسين: الامتثال والالتزام بنسبة 60%، وجودة أداء الخدمات بنسبة 40%، اعتماداً على الرصد الميداني، والبيانات والشواهد الموثقة، وقياس رضا الحجاج، إلى جانب استقبال الاعتراضات ودراستها ومعالجتها قبل اعتماد النتائج النهائية، بما يضمن دقة التقييم وعدالته.

وأكدت وزارة الحج، أن نشر نتائج التقييم يأتي في إطار تعزيز مبدأ الشفافية، وإطلاع الجهات ذات العلاقة على مخرجات التقييم، إلى جانب تحفيز شركات تقديم الخدمة على مواصلة تطوير أدائها، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأشارت الوزارة إلى أن اعتماد نتائج التقييم ونشرها يمثلان امتداداً لجهودها في تطوير منظومة خدمات حجاج الخارج، ويهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحقيق قياس موضوعي وعادل لأداء شركات تقديم الخدمة، وتعزيز الامتثال للمتطلبات التنظيمية والتشغيلية، ودعم التحسين المستمر والقرارات التنظيمية، فضلاً عن ترسيخ ثقافة التنافس الإيجابي بين شركات تقديم الخدمة، وتشجيعها على تبني أفضل الممارسات التشغيلية، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال المواسم القادمة.