تستعد شركة الطائرات المروحية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، لتوسيع أسطولها، بعد إعلانها أمس تقديم طلب إضافي لشراء 11 مروحية متوسطة ثنائية المحرك من طراز AW139 من شركة ليوناردو، وذلك على هامش معرض فارنبورو الدولي للطيران المقام في المملكة المتحدة.

ومن المقرر تسليم المروحيات الجديدة خلال عامَي 2027 و2028م، ضمن الاتفاقية التي أبرمتها الشركة مع ليوناردو خلال معرض HAI Heli-Expo، المعروف حاليًا باسم Verticon، في عام 2024.

ويشكّل الطلب الإضافي محطة رئيسية ضمن الاتفاقية الإطارية متعددة السنوات، التي تتيح للشركة شراء ما يصل إلى 130 مروحية، كما يعزز إستراتيجيتها الرامية إلى تطوير أسطولها ورفع كفاءته التشغيلية، بما يدعم تلبية الطلب المتزايد على خدمات الطيران العمودي في المملكة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية الكابتن أرنو مارتينيز، أن توسيع الشراكة مع ليوناردو يعزز القدرات التشغيلية للشركة ويرسخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن أسطول AW139 الحالي جعلها من أكبر مشغلي هذا الطراز وأكثرها حضورًا على مستوى العالم.

وأضاف أن الطلب الإضافي يأتي امتدادًا لخطط الشركة التوسعية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال دعم بناء منظومة طيران متطورة، وتعزيز جاهزية الشركة لتلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع الطيران في المملكة.